Borsa svizzera: chiude poco mossa, SMI -0,07%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude poco mossa la seconda della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'703,81 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le contrattazioni si sono svolte nella calma e le acque non sono state smosse nemmeno dall’atteso dato dell’inflazione americana, salita al 2,6% in ottobre dal 2,4% di settembre: l’aumento è perfettamente in linea con le previsioni. Secondo gli esperti l’indicatore potrebbe permettere un altro piccolo taglio dei tassi d’interesse nella riunione della Federal Reserve del 18 dicembre. “Se questo effettivamente avverrà dipende soprattutto dal rapporto sul mercato del lavoro di novembre”, hanno affermato gli economisti della Deutsche Bank.

Sul fronte interno va segnalata Alcon (+0,10% a 77,24 franchi), che ha presentato i trimestrali. Nello stesso comparto farmaceutico Roche (+0,23% a 263,10 franchi) è stata preferita a Novartis (-0,44% a 91,95 franchi), mentre fra i due titoli si è inserito un altro peso massimo, Nestlé (-0,36% a 77,72 franchi).

Givaudan (-1,54% a 3834,00 franchi) è stata interessata da un incidente negli Stati Uniti, un’esplosione in uno stabilimento che ha provocato due morti e diversi feriti. In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,42% a 49,71 franchi), Geberit (-0,99% a 517,80 franchi), Holcim (+0,33% a 89,92 franchi), Kühne+Nagel (+0,74% a 205,50 franchi) e Sika (-1,00% a 236,70 franchi).

In rosso hanno terminato i titoli finanziari UBS (-0,64% a 28,07 franchi) e Partners Group (-1,54% a 1216,00 franchi), mentre si sono difesi meglio gli assicurativi Swiss Re (+0,08% a 120,55 franchi) Zurich (+1,01% a 520,20 franchi) e Swiss Life (+1,21% a 720,00 franchi).

Nel mercato allargato Ypsomed (+0,25% a 406,00 franchi) e SoftwareOne (+7,68% a 7,15 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari. Pierer Mobility (-32,10% a 7,70 franchi) è crollata dopo un avvertimento sugli utili.