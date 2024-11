Borsa svizzera: chiusura in calo, SMI -1,12%

Keystone-SDA

Chiusura in netto calo oggi per la Borsa svizzera sulla quale ha pesato non da ultimo la debolezza di Novartis dopo la deludente accoglienza dei suoi risultati trimestrali. L'indice dei valori guida SMI ha perso l'1,12% a 12'100,57 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori attendono la stagione dei bilanci delle principali società tecnologiche statunitensi, che prenderà il via in serata con Alphabet, casa madre di Google. Ma c’è anche attesa per le elezioni presidenziali statunitensi, che si terranno martedì prossimo. Il fatto che la prossima settimana ci sarà anche la prossima riunione della Federal Reserve è stato in qualche modo messo in ombra dai media, ha sottolineato un osservatore del mercato. Anche negli Stati Uniti, i mercati azionari hanno iniziato la giornata di contrattazioni più deboli oggi.

Sul fronte interno gli occhi erano puntati su Novartis (-4,08% a 95,74 franchi) che oggi ha reso noto i dati trimestrali: il gigante farmaceutico basilese ha pubblicato risultati solidi, ma ampiamente attesi. In rosso hanno chiuso anche gli altri due titoli di peso difensivo Nestlé (-1,59% a 83,06 franchi) e Roche (-0,54% a 276,30 franchi).

Male, ad eccezione di Swiss Life che ha segnato una progressione (+0,34% a 717,60 franchi), anche gli assicurativi con Swiss Re in flessione dello 0,35% a 112,40 franchi e Zurich in calo dello 0,57% a 520,20 franchi.

Contrastati invece i finanziari con UBS in crescita dell’1,46% a 28,47 franchi e Partners Group che scende dello 0,87% a 1258,00 franchi

I valori particolarmente sensibili alla congiuntura sono tutti in perdita ad eccezione di Holcim che registra un +0,07% a 85,96 franchi. ABB che ha annunciato di aver inaugurato la prima parte di un sito a New Berlin, sulle rive del lago Michigan, per espandere la produzione statunitense di propulsori elettrici per il settore industriale e dei servizi investendo 100 milioni di dollari, cede lo 0,73% a 48,80 franchi.