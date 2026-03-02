Borsa svizzera: chiusura in forte calo, SMI -1,29%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso la prima seduta della settimana in forte calo: l'indice dei valori guida SMI ha perso l'1,29% a 13'834,10 punti.

(Keystone-ATS) Tra le bluechip spiccano il colosso elvetico della logistica Kühne+Nagel, che ha terminato tra i pochissimi titoli sopra la linea di demarcazione (+1,70%), e, sul versante opposto, il gruppo attivo nel lusso Richemont, che ha concluso le contrattazioni da maglia nera (-5,72%).

Sotto i riflettori l’escalation in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran, mentre si valutano gli impatti economici della chiusura dello stretto di Hormuz.

Ad appesantire i principali listini le vendite che hanno colpito il lusso, le auto, le banche e le assicurazioni. Della guerra hanno risentito pure le compagnie aeree e il turismo.