Borsa svizzera: chiusura in rialzo, SMI +0,18%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo un avvio in flessione, la Borsa svizzera ha chiuso la sua ultima seduta della settimana in rialzo con l’indice dei valori guida SMI in crescita dello 0,18% a 12’326,76 punti.

La giornata odierna è stata povera di spunti, a differenza di ieri, per esempio, quando la Banca centrale europea (Bce) ha tagliato i tassi di un quarto di punto, per la terza volta quest’anno, in linea con le previsioni.

Dalla Cina oggi sono arrivati segnali leggermente positivi: l’economia cinese è cresciuta un po’ più del previsto nel terzo trimestre, anche se il ritmo è ulteriormente rallentato. A causa della persistente debolezza economica, il governo cinese ha annunciato un pacchetto di stimoli economici alla fine di settembre. In sostanza, l’umore sui mercati rimane relativamente positivo, ha dichiarato un operatore, “ma l’aria si sta lentamente assottigliando”. Oltre alle tensioni geopolitiche in corso, anche le prossime elezioni presidenziali statunitensi di inizio novembre stanno causando una certa incertezza.

A livello interno, dove non ci sono stati risultati aziendali, il listino principale è stato sostenuto in particolare da Roche (+0,63% a 273,30 franchi) e Novartis (+0,02% a 100,98 franchi). In leggero calo invece il terzo peso massimo difensivo Nestlé (-0,02% a 85,98 franchi). Bene il settore finanziario, dove UBS ha guadagnato l’1,03% a 28,46 franchi e Partners Group lo 0,47% a 1289,50 franchi, mentre contrastati risultano gli assicurativi con Swiss Life che ha ceduto lo 0,30% a 722,40 franchi, e Swiss Re (+0,13% a 116,80 franchi) e Zurich (+0,08% a 527,40 franchi) in crescita.

Tra i valori particolarmente sensibili alla congiuntura solo ABB ha terminato in rosso (-1,59% a 49,54 franchi): i maggiori guadagni sono stati messi a segno da Geberit (+1,49% a 532,40 franchi).