Borsa svizzera: chiusura in rosso, SMI -0,16%

Keystone-SDA

Dopo una giornata passata attorno alla linea di demarcazione, la Borsa svizzera ha chiuso le contrattazioni con l'indice dei titoli guida SMI in calo dello 0,16% a 11'761,72 punti.

(Keystone-ATS) Sul piano internazionale, non vi sono stati grandi spunti a livello congiunturale. Il cambio di regime in Siria ha certo aumentato l’incertezza, ma non ha provocato una corsa eccessiva alle vendite. Anche altri eventi mondiali, come la crisi di governo in Francia o quella politica nella Corea del Sud, non sembrano aver particolarmente impressionato gli investitori.

Nei confini svizzeri, le prospettive di consumo stagnano intanto a livelli poco incoraggianti. In novembre la situazione non è cambiata rispetto a ottobre, col corrispettivo indice a -37 punti, mostrano i dati pubblicati oggi dalla Segretaria di Stato dell’economia (Seco).

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale di statistica (UST), nel terzo trimestre i fatturati dei settori secondario e terziario sono aumentati dell’1,3% su base annua. I dati vanno generalmente di pari passo con una progressione dell’occupazione. Male solo il commercio all’ingrosso (fatturato -6,2%).

Fra le blue chip, i difensivi di peso sono risultati contrastati: Roche è cresciuta dello 0,08% a 257,20 franchi, mentre Nestlé è scesa dello 0,21% (a 75,6) e Novartis dello 0,48% (a 89,38).

In negativo gli assicurativi, con Swiss Re in contrazione dello 0,27% a 130,95 franchi, Swiss Life dello 0,29% a 690,00 e Zurich dello 0,47% a 553,80. Il bancario UBS ha dal canto suo lasciato sul terreno lo 0,31% a 28,75.

Il miglior titolo di giornata è risultato Richemont, in incremento del 2,06% a 134,00 franchi, mentre la maglia nera è andata a Holcim, in discesa dell’1,55% a 88,72.