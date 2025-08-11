Borsa svizzera: chiusura vicino al pareggio

Keystone-SDA

Chiusura vicino al pareggio per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,03% a 11'869,99 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) A livello internazionale, è giunta notizia che lo scorso giugno l’export italiano è tornato a crescere su base sia mensile sia annua. L’aumento è del 4%, rispetto a maggio 2025, mentre rispetto a giugno 2024 raggiunge il 4,9% in valore, trainato dagli acquisti dagli Stati Uniti (+10,3%) prima dei nuovi dazi.

Sempre in Italia, nel mese di luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

In Germania invece, nel primo semestre 2025 il numero di pernottamenti ha raggiunto un nuovo record: 223,3 milioni, con una leggera crescita dello 0,1% rispetto al precedente record registrato nella prima metà del 2024.

Fra le blue chip, occhi puntati su Novartis, che oggi ha annunciato risultati promettenti per Ianalumab, un candidato per il trattamento della Sindrome di Sjögren, una grave malattia autoimmune. Il titolo ha guadagnato il 2,08% a 96,02 franchi, risultando il più dinamico della giornata . Vicino alla linea di demarcazione gli altri due difensivi di peso Roche (-0,04% a 246,30) e Nestlé (+0,03% a 72,12).

Contrastati dal canto loro gli assicurativi: Swiss Re ha guadagnato lo 0,73% a 150,80 franchi e Swiss Life lo 0,52% a 887,80, mentre Zurich ha perso lo 0,49% a 571,20. Il bancario UBS si è dal canto suo contratto dello 0,09% a 31,91. Fra i peggiori titoli di giornata si trovano Richemont (-1,36% a 130,10 franchi) e Sika (-1,50% a 190,10).