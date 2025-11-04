Borsa svizzera: SMI chiude in crescita dello 0,58%

Keystone-SDA

Dopo la chiusura piatta di ieri, oggi la Borsa di Zurigo ha ripreso decisamente vigore, chiudendo in territorio positivo. L'indice principale SMI ha terminato le contrattazioni con un rialzo dello 0,58%, attestandosi a 12'306.89 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) La seduta è stata tranquilla dal punto di vista delle notizie societarie: nessun annuncio di rilievo da parte delle aziende quotate sull’indice principale. Gli investitori si sono quindi concentrati sull’andamento dei titoli più solidi, favorendo i valori difensivi.

Amrize è risultata la migliore del listino, con un balzo del 6,55% a 41,14 franchi. Bene anche Geberit (+3,87% a 614,40 franchi). Il produttore sangallese di attrezzature per bagni ha beneficiato di risultati giudicati “onorevoli” per i primi nove mesi dell’anno e di un sentimento positivo da parte del mercato, che continua a credere nella solidità del gruppo. A seguire, Alcon ha guadagnato il 2,99% a 60,72 franchi.

Tra i pesi massimi dell’indice, il tono è rimasto positivo: Novartis ha avanzato dell’1,90% a 101,48 franchi, Nestlé dell’1,60% a 78,90 franchi e Roche dell’1,57% a 264,00 franchi, confermando il ruolo difensivo del settore farmaceutico e alimentare.

A frenare la performance generale dello SMI sono stati invece Kühne + Nagel (-2,15% a 150,65 franchi), ABB (-2,15% a 58,14 franchi), Richemont (-2,85% a 157,50 franchi) e Logitech (-3,86% a 95,40 franchi).

Nel mercato allargato, si segnala la flessione di Ems-Chemie, che ha perso il 2.95% a 532,50 franchi. Il gruppo grigionese, attivo nel settore delle specialità chimiche, ha confermato in un comunicato le proprie previsioni per l’esercizio in corso, indicando un utile operativo (EBIT) leggermente superiore a quello dell’anno precedente. La nota è arrivata poco dopo la pubblicazione di un rapporto di una società di consulenza, che ha tagliato di oltre il 14% il prezzo obiettivo del titolo, generando pressioni al ribasso.