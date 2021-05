Borsa svizzera: apertura incerta

La sede della Borsa svizzera a Zurigo KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

(Keystone-ATS)

Apertura incerta oggi per la Borsa svizzera: partita in rialzo è scesa subito dopo al di sotto della linea di demarcazione per poi muoversi intorno ad essa.

Verso le 9.15 l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,05% a quota 11'334,98 e quello allargato SPI lo 0,04% a 14'616,09 punti.

Avvio con segno "più" per le principali piazze europee: a Milano il Ftse Mib progredisce dello 0,16% a 25'095 punti, a Parigi il Cac40 segna un +0,27% a 6'453,12, a Francoforte il Dax cresce dello 0,3% a 15'451 punti e a Londra il FTSE 100 avanza dello 0,29% a 7’039.78 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso contrastata con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,40% a 34'461,88 punti e il Nasdaq che ha perso lo 0,01% a 13'736,28 punti. L'indice S&P500 è progredito dello 0,11% a 4'200,49 punti.

La Borsa di Tokyo ha concluso l'ultima seduta della settimana col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, grazie ai dati dal mercato del lavoro Usa migliori del previsto. Il Nikkei avanza del 2,10% a quota 29'149,41, con un guadagno di 600 punti.