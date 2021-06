Borsa svizzera: apre in crescendo

Inizio di settimana caratterizzato ancora dai guadagni alla borsa svizzera. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2021 - 09:20

(Keystone-ATS)

La borsa svizzera ha aperto la prima seduta settimanale lanciata verso nuovi record. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagna lo 0,37% a 11'884,82 punti e quello allargato SPI lo 0,44% a 15'269,72 punti.

Partite col piede giusto anche tutte le altre principali piazze del Vecchio Continente. A Parigi il CAC 40 sale dello 0,38% a 6625,55 punti, a Milano il Ftse Mib dello 0,42% a 25'825,83 punti, a Francoforte il Dax dello 0,47% a 15'767,17 punti e a Londra il FTSE-100 dello 0,65% a 7180,66 punti.

Sul fronte macroeconomico oggi in arrivo la produzione industriale dell'Eurozona. Dal Regno Unito atteso il discorso del Governatore della Bank of England Andrew Bailey.

In Asia, i mercati sono stati chiusi in Cina, a Hong Kong, Taiwan e in Australia. Chiude in rialzo Tokyo (+0,74%). Gli investitori guardano all'andamento delle campagne di vaccinazioni, mentre si è in attesa della riunione della Federal Reserve nel corso della settimana.

Venerdì scorso ha chiuso positiva Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,04% a 34'480,65 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,35% a 14'069,43 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,20% a 4'247,47 punti.