Borsa svizzera: avvio negativo

Avvio in flessione oggi per la Borsa svizzera. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Avvio negativo oggi per i listini alla Borsa svizzera: poco dopo le 09.15, l'indice SMI cedeva lo 0,55% a 10'402.32 punti e l'indice completo SPI lo 0,53% a 12'857.15 punti.

Avvio in calo anche per le principali Borse europee. Milano apre in calo; il Ftse Mib segna un -0,36% a 20.207 punti. Parigi segna un -0,64% con il Cac 40 a 5.076 punti mentre Francoforte registra un -0,57% con il Dax a 12.857 punti. Londra cede un marginale 0,33% con il Ftse 100 a 6.274 punti.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta col segno meno a causa del nuovo aumento dei contagi nella capitale giapponese, e malgrado i dati sul Pil cinese migliori delle previsioni nel secondo trimestre. Il Nikkei ha perso lo 0,75%, a 22.770,36 punti.

Wall Street ha terminato positiva ieri. Il Dow Jones è salito dello 0,86% a 26.870,85 punti, il Nasdaq dello 0,59% a 10.550,49 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno una progressione dello 0,91% a 3.226,62 punti.