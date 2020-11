Borsa svizzera: buona chiusura, SMI +2,13%

Giornata decisamente positiva per la Borsa svizzera. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 novembre 2020 - 17:50

(Keystone-ATS)

Giornata decisamente positiva per la Borsa svizzera. Alla fine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagna il 2,13% a 9'791,68 punti, quello allargato SPI l'1,87% a 12'218,22.

La giornata è stata caratterizzata da vari dati congiunturali. In Svizzera - secondo il valore del barometro dell'impiego del centro di studi congiunturali (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH) - le prospettive in materia di lavoro proseguono il loro miglioramento per il quarto trimestre, ma rimangono chiaramente negative.

Secondo un sondaggio effettuato prima dell'introduzione delle nuove misure del Consiglio federale, l'indice PMI di procure.ch e Credit Suisse rimane nella zona di crescita (ovvero oltre i 50 punti), pur facendo registrare un rallentamento. Il settore manifatturiero ha perso 0,7 punti per stabilirsi a 52,3, mentre nei servizi la contrazione è stata di 4,6 punti a 50,4.

In Eurozona l'indice Pmi manifatturiero sale ai massimi da luglio 2018 a ottobre segnando un rialzo a 54,8 punti da 53,7 di settembre. Negli Stati Uniti l'indice Ism manifatturiero, che monitora l'andamento del settore, è salito in ottobre a 59,3 da 55,4 di settembre. Il dato è superiore alle attese degli analisti.

Fra le blue chip, a trainare i listini ci hanno pensato i pesi massimi difensivi, con Roche in crescita del 2,92% a 303,35 franchi, Novartis del 2,28% a 73,12 franchi e Nestlé - che espande ulteriormente la propria presenza negli Stati Uniti con l'acquisizione totale di Freshly - dell'1,36% a 104,50 franchi.

Bene anche i bancari, con UBS in incremento del 3,43% a 11,01 franchi e Credit Suisse del 3,25% a 8,90. Stesso discorso per gli assicurativi Swiss Re (+3,68% a 68,16), Swiss Life (+3,15% a 317,90) e Zurich (+1,97% a 310,00).

Molto bene anche ABB (+2,79% a 22,87 franchi), che ha ottenuto un importante contratto nella divisione costruzione navale con il gruppo coreano Daewoo. Si tratta della fornitura di un sistema di propulsione per sei nuove navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL).

Il titolo più pimpante della giornata è risultato quello di Partners Group, in impennata del 4,67% a 865,20 franchi, tallonato da LafargeHolcim, in positivo del 4,35% a 41,06.