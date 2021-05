Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,38%

Il mercato è apparso meglio orientato di altre piazze continentali. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2021 - 17:44

La borsa svizzera archivia un'altra seduta positiva, la quarta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'348,74 punti, in progressione dello 0,38% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,39%, salendo a 14'619,82 punti.

L'SMI ha così aggiornato oggi il record raggiunto ieri, quando era stato superato il precedente primato del 21 febbraio 2020. Gli esperti sono peraltro assai divisi sulla capacità del mercato di rimanere a questi livelli: gli ottimisti fanno notare che il mese di maggio, tradizionalmente poco favorevole alle borse, è quasi finito, mentre i pessimisti insistono sui pericoli dell'inflazione globale in agguato. Stando agli operatori il risultato è che la piazza elvetica si trova attualmente in una sorta di limbo. La decisione del Consiglio federale di rinunciare a un accordo quadro istituzionale con l'Ue non ha da parte sua avuto alcun impatto sui corsi.

Per quanto riguarda i singoli titoli non sembra volersi arrestare la progressione di Richemont (+3,02% a 105,65 franchi), già sugli scudi nelle ultime sedute e a livelli mai visti: come spesso accade l'azione ha trascinato con sé - nello stesso segmento del lusso - Swatch (+1,86% a 317,90 franchi). In ordine sparso si sono invece mossi i valori particolarmente sensibili alla congiuntura come Geberit (+0,09% a 643,00 franchi), Sika (+0,59% a 288,40 franchi), Holcim (-0,15% a 53,52 franchi) e ABB (-0,10% a 30,15 franchi).

Hanno sofferto i bancari UBS (-1,32% a 14,21 franchi) e Credit Suisse (-0,50% a 9,60 franchi), azzoppati dalla scarsa verve dei valori finanziari a Wall Street sulla scia della diminuzione dei rendimenti obbligazionari. Scarsamente tonici si sono rivelati anche gli assicurativi Swiss Life (-0,31% a 457,00 franchi), Swiss Re (-0,09% a 85,74 franchi) e Zurich (+0,11% a 374,40 franchi).

Ha funto da traino Novartis (+0,68% a 79,99 franchi), mentre minore convinzione è stata mostrata dagli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+0,29% a 313,20 franchi) e Nestlé (+0,14% a 111,78 franchi). Nel mercato allargato i riflettori erano puntati su Ypsomed (+5,56% a 151,80 franchi), che ha pubblicato il bilancio dell'esercizio 2020/2021.