Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,66%

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2021 - 17:47

(Keystone-ATS)

La borsa svizzera chiude una settimana positiva con una seduta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'225,58 punti, in progressione dello 0,66% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,64%, salendo a 14'454,16 punti.

In queste settimane il mercato appare incerto sull'orientamento di fondo da assumere: da una parte fanno ben sperare gli allentamenti delle restrizioni anti-Covid in vari paesi e i dati congiunturali, dall'altra continua a serpeggiare lo spettro dell'inflazione, che potrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse.

Oggi in primo piano si sono trovati i buoni dati macroeconomici pubblicati nell'Eurozona e la proposta di un piano mondiale da 50 miliardi di dollari per uscire dalla pandemia avanzata dal Fondo monetario internazionale (FMI). Gli investitori vedono così buoni affari all'orizzonte per le aziende in cui hanno iniettato il loro denaro.

Sul fronte interno oggi era il giorno di Richemont (+4,95% a 99,32 franchi), che ha presentato un bilancio dell'esercizio 2020/2021 superiore alle attese degli analisti. L'onda lunga di queste cifre è stato osservata, sempre nel segmento del lusso, anche su Swatch (+1,31% a 302,60 franchi). Fra i valori maggiormente sensibili ai cicli economici ABB (+1,07% a 30,15 franchi) è stata preferita a Sika (+0,71% a 283,00 franchi), Holcim (+0,26% a 53,26 franchi) e Geberit (+0,25% a 632,80 franchi).

I bancari UBS (+1,03% a 14,26 franchi) e Credit Suisse (+0,55% a 9,57 franchi) hanno proseguito la fase di recupero. Fra gli assicurativi Swiss Life (+1,36% a 461,50 franchi) ha mostrato una marcia in più di Swiss Re (+0,21% a 85,78 franchi), e Zurich (+0,03% a 374,70 franchi).

I tre pesi massimi difensivi Nestlé (+0,09% a 110,54 franchi), Novartis (+0,16% a 79,30 franchi) e Roche (+0,91% a 310,80 franchi), hanno presentato accenti diversi. Praticamente ferma al palo è rimasta Swisscom (+0,04% a 510,00 franchi).

Nel mercato allargato su Swiss Steel (+16,21% a 0,38 franchi) si è fatto sentire l'arrivo di un investitore di primo piano come Peter Spuhler. Assai dinamica è apparsa anche Interroll (+5,14% a 3375,00 franchi), che ha lanciato un avvertimento positivo sui risultati semestrali.