Borsa svizzera: chiude in rialzo dopo nuovo record, SMI +1,09%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa svizzera dopo una giornata segnata da un nuovo record storico.

Spinto dai pesi massimi difensivi, l'indice dei titoli guida SMI ha raggiunto poco prima delle 17.00 quota 12'321,37, primato di sempre per una seduta, per poi chiudere a 12'310,75 punti, primato di chiusura, in rialzo dell'1,09%. Il listino SPI ha terminato gli scambi in crescita dello 0,88% a 15'783,30 punti.

Sul mercato hanno influito le buone notizie relative al mercato del lavoro, sia sul fronte interno, dove stamane si è appreso che il tasso di disoccupazione è rimasto basso anche in luglio (2,8%), sia negli Stati Uniti, dove nel mese scorso si sono creati più posti di lavoro del previsto.

A spingere verso l'alto i listini sono stati in larga parte i pesi massimi difensivi, e in particolare Roche (+2,58% a 362,35 franchi), che ha reso noto risultati incoraggianti nei test di fase III per un trattamento contro il cancro. Molto positiva anche la giornata di Novartis (+1,38% a 84,65 franchi) e di Nestlé (+0,74% a 113,72 franchi).

Bene anche i bancari UBS (+0,62% a 15,50 franchi) e Credit Suisse (+0,52% a 9,69 franchi), così come gli assicurativi Swiss Life (+1,02% a 483,90 franchi), Swiss Re (+0,62% a 84,76 franchi) e soprattutto Zurich (+1,42% a 386,40 franchi).

La giornata si è dimostrata meno rosea per il settore del lusso: Swatch ha perso lo 0,69% a 302,10 franchi, mentre Richemont è riuscito a rimanere sopra la linea di demarcazione chiudendo con un +0,22% a 116,20 franchi.

Oltre a Swatch, hanno chiuso in negativo SGS (-0,14% a 2'900,00 franchi), ABB (-0,12% a 33,71 franchi) e Holcim (-0,23% a 52,74 franchi). Si sono mossi meglio gli altri valori ciclici, quali Sika (+0,22% a 323,00 franchi) e Geberit (+0,85% a 757,80 franchi).