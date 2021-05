Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,87%

Non è stata una giornata positiva per i mercati mondiali. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2021 - 17:46

(Keystone-ATS)

Seduta negativa per la borsa svizzera, la prima dopo quattro consecutive in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'045,20 punti, in flessione dello 0,87% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,79% a 14'226,08 punti.

Come spesso accaduto nelle ultime settimane a pesare sull'umore degli investitori sono stati i timori di un brusco rialzo dell'inflazione, che rischia di provocare un aumento dei tassi d'interesse e quindi indurre alla fine della politica ultraespansiva praticata dalle banche centrali. Il dato sul rincaro dell'Eurozona pubblicato oggi ha rafforzato le paure.

Molta attenzione sarà prestata ai verbali dell'ultima seduta sui tassi della Federal Reserve che saranno resi noti in serata. Non sono escluse indicazioni più precise riguardo al futuro orientamento dell'istituto.

Sul fronte interno hanno penato i titoli maggiormente dipendenti dalla congiuntura come ABB (-2,96% a 29,53 franchi), Holcim (-2,53% a 53,18 franchi) e Geberit (-0,74% a 619,40 franchi); ha marciato sul posto Sika (+0,07% a 276,00 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (+0,20% a 298,10 franchi) si è difesa assai meglio di Richemont (-2,03% a 93,48 franchi).

La seduta si è rivelata negativa per i bancari UBS (-0,89% a 13,91 franchi) e Credit Suisse (-0,79% a 9,30 franchi), come pure per gli assicurativi Swiss Re (-2,22% a 85,62 franchi), Swiss Life (-1,82% a 453,10 franchi) e Zurich (-1,00% a 375,10 franchi).

Una certa resistenza alla corrente generale è stata offerta da Nestlé (-0,07% a 109,34 franchi), mentre fin da subito deboli sono apparsi gli altri due pesi massimi, Novartis (-0,83% a 79,06 franchi) e Roche (-0,65% a 304,45 franchi).

Nel mercato allargato è proseguito il buon momento di Sonova (+1,79% a 296,00 franchi), già assai ricercata ieri dopo i conti 2020/2021 considerati di tutto rispetto. Julius Bär (-1,35% a 58,58 franchi) ha aggiornato gli investitori riguardo agli affluissi di denaro dopo quattro mesi.