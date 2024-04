Borsa svizzera apre in calo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in calo: alle 9.20 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’715,90 punti, in diminuzione dello 0,12% rispetto alla chiusura di giovedì scorso, prima delle festività pasquali.

L’andamento in apertura è invece positivo per le principali borse europee. L’indice Dax di Francoforte ha aperto in crescita dello 0,20% a 18’541,00 punti, il Ftse 100 di Londra dello 0,53% a 7994,70 punti, il Ftse Mib di Milano dello 0,37% a 34’877,77 punti e il Cac 40 di Parigi dello 0,15% a 8218,23 punti.

Wall Street ieri ha chiuso debole. Il Dow Jones ha perso lo 0,60% a 39’566,85 punti, il Nasdaq è salito dello 0,11% a 16’396,83 punti, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,20% a 543,72 punti.

Dopo questa chiusura mista degli indici azionari negli Usa, la borsa di Tokyo oggi ha concluso la seduta poco mossa in un contesto di ampia volatilità dopo la correzione di ieri. Il Nikkei ha fatto segnare una variazione appena positiva dello 0,09%, a quota 39’838,91 punti.