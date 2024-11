Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Apertura in negativo oggi per la Borsa svizzera. Pochi minuti dopo l'inizio della seduta l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,55% a 11'901,29 punti.

(Keystone-ATS) La settimana, oltre a essere nel pieno della pubblicazione dei risultati aziendali, è costellata dalla pubblicazione di dati macroeconomici. L’avvicinarsi delle elezioni statunitensi spinge tuttavia gli investitori a una certa cautela.

Avvio debole anche per i principali mercati europei: Francoforte (-0,83%), Londra (-0,66%), Parigi (-0,04%), Milano (-0,9%).

La Borsa di Tokyo ha concluso la seduta in calo. L’indice di riferimento Nikkei ha ceduto lo 0,50%, a quota 39’081’25, con una perdita di 196 punti. Ieri Wall Street ha chiuso in flessione: l’indice Dow Jones è scivolato a 42’141 punti, in calo dello 0,22%; il Nasdaq ha ceduto lo 0,49% e ha finito a 18’620 punti.