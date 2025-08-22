The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Apertura in calo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,13% a 12'225,56 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I principali mercati azionari del Vecchio continente hanno avviato la seduta senza una direzione precisa: in apertura Londra e Parigi scendevano dello 0,1%, Milano dello 0,05%, mentre Francoforte era in parità.

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi poco variata, in scia alla chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono nuove indicazioni dalla Federal Reserve, nel corso del tradizionale simposio previsto a Jackson Hole. L’indice Nikkei ha segnato una variazione appena positiva dello 0,05%, a quota 42’633,129.

Ieri Wall Street ha chiuso negativa. Il Dow Jones ha lasciato lo 0,34% a 44’785,50 punti, il Nasdaq lo 0,34% a 21’100,31 punti e lo S&P 500 lo 0,40% a 6’370,17 punti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
21 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR