Borsa svizzera apre in rialzo

Keystone-SDA

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera: alle 09.20 l'indice principale SMI sale dello 0,39% a 12'264.46 punti. Gli operatori parlano di una ripresa tecnica dopo quattro giorni di quotazioni in calo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In ogni caso, prima della pubblicazione del rapporto sull’inflazione americana in agosto, nel primo pomeriggio, non bisogna aspettarsi che gli investitori si espongano troppo. Questi sperano di ottenere indicazioni importanti sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Un taglio è considerato praticamente certo. Tuttavia, dopo il sorprendente calo dei prezzi alla produzione e i dati deboli sul mercato del lavoro, sono aumentate le speculazioni sul fatto che la Federal Reserve potrebbe abbassare i tassi d’interesse la prossima settimana in misura superiore alle attese, in particolare se il tasso d’inflazione dovesse risultare nettamente più basso rispetto alle attese. In tal caso, potrebbe esserci addirittura un taglio dei tassi di 50 punti base.

La Banca centrale europea, invece, dovrebbe avere un’influenza piuttosto limitata sugli eventi: nel primo pomeriggio dovrebbe comunicare che il tasso rimarrà invariato al 2,0%.

Avvio in lieve rialzo anche per le principali piazze europee, dopo che a Tokyo il Nikkei ha chiuso aggiornando il record per il secondo giorno consecutivo, salendo dell’1,22%, a quota 44’372.50, mentre ieri sera Wall Street ha terminato le contrattazioni contrastata. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,48% a 45’490.92 punti, il Nasdaq è salito dello 0,03% a 21’886.06 punti e lo S&P 500 è cresciuto dello 0,30% a 6’532.04 punti.

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
