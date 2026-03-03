The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera chiude in forte ribasso, SMI -3,10%

La borsa svizzera chiude in forte ribasso una giornata assai difficile: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 13'404,93 punti, in flessione del 3,10% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Si è trattato della peggior seduta dall’aprile dell’anno scorso, i tempi delle turbolenze legate ai dazi americani.

Oggi a incidere sui corsi sono state le incertezze riguardo alla guerra in Medio Oriente, che hanno fra l’altro provocato una fiammata dei prezzi energetici. A livello di singoli titoli SMI si è salvata solo Kühne+Nagel (+0,44%), che paradossalmente è destinata a beneficiare di via di comunicazioni mondiali più lunghe, sulla scia della paralisi del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.

Per il resto, ha tenuto un valore super-difensivo come Swisscom (-0,21%), mentre sono precipitati tutti gli altri: fra le perdite più pesanti vanno segnalate il -3,61% di UBS, il -4,05% di Richemont, il -4,87% di ABB e il 6,68% di Zürich. Le vendite hanno comunque interessato anche i pesi massimi Nestlé (-2,36%), Novartis (-2,74%) e Roche (-2,07%).

