Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,64%

3 minuti

(Keystone-ATS) Seduta di contrattazioni limitate oggi alla Borsa svizzera, con gli investitori in attesa di capire quali saranno i tempi dei tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. L’indice principale SMI ha chiuso in progressione dello 0,64% a 11’691.13 punti.

Secondo un operatore di Borsa, è possibile che gli investitori si siano trattenuti in vista del rapporto sul mercato del lavoro statunitense che verrà pubblicato domani. Ciò è dovuto principalmente al fatto che ieri il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha chiarito ancora una volta che la banca centrale americana prenderà tempo e attenderà ulteriori dati economici prima di abbassare i tassi di interesse.

In questo contesto, il calo inaspettato dell’inflazione in Svizzera o il miglioramento del clima di fiducia delle imprese nell’Eurozona non hanno praticamente smosso il mercato, ha aggiunto il trader.

“La maggior parte degli investitori nazionali è attualmente posizionata e non sta facendo nulla. Quelli stranieri, invece, si stanno tenendo alla larga dalla Svizzera. Per questo motivo, nel complesso, il mercato è fermo”, è stato spiegato.

Tra le blue chip – undici in rialzo e nove in calo – oggi si sono comunque messe in evidenza positivamente Novartis (+2,84% a 88.24 franchi). Il gruppo farmaceutico ha confermato i propri piani di voler chiedere, sulla base di risultati clinici attualizzati, un’estensione dell’omologazione per il Pluvicto, il suo preparato contro il cancro della prostata.

Bene nello stesso comparto anche Lonza (+0,99% a 549.20 franchi), che ha annunciato che produrrà il candidato farmaco Sabirnetug di Acumen Pharmaceuticals, nel suo sito di Portsmouth (USA). L’anticorpo monoclonale viene esaminato quale possibile trattamento contro l’Alzheimer. Gli studi clinici di fase II inizieranno nella seconda metà di quest’anno.

Solidi rialzi pure per per UBS (+1,89% a 28.56 franchi), Sika (+1,86% a 268.90 franchi) e Alcon (+1,57% a 76.18 franchi).

Pesante invece Givaudan (-2,44% a 3’956.00 franchi), che presenterà i risultati trimestrali la settimana prossima e che ha subito un peggioramento della raccomandazione da parte di Baader Helvea. Hanno perso oltre un punto percentuale anche Swiss Life (-1,24% a 622.40 franchi), Logitech (-1,10% a 80.64 franchi) e Holcim (-1,01% a 80.48 franchi).

Nel mercato allargato in forte crescita Basilea (+12,37% a 43.15 franchi) dopo il via libera all’antibiotico Ceftobiprol negli Stati Uniti per tre indicazioni, mentre ADC Therapeutics, che ha presentato nuovi dati clinici per lo Zynlonta in combinazione con altri antitumorali, è avanzata del 7,22% a 4.75 franchi. Sempre in campo farmaceutico, Medartis è invece scesa del 6,99% a 81.20 franchi nonostante abbia collocato con successo un prestito convertibile.

In calo dell’1,39% a 21.35 franchi anche Lastminute.com anche se oggi ha fatto sapere di essere tornata nelle cifre nere nel 2023, mentre Züblin è salita del 4,00% a 26.00 franchi con la nomina di Philippe Brändle quale nuovo CEO. Male inoltre Meyer Burger (-5,16% a 0.0147 franchi) che ieri aveva comunicato di aver concluso il suo aumento di capitale raccogliendo quasi 207 milioni di franchi.