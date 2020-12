Borsa svizzera chiude positiva, SMI +0,74%

Giornata positiva per la Borsa svizzera. KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2020 - 17:52

(Keystone-ATS)

Giornata positiva per la Borsa svizzera. In chiusura l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,74% a 10'682,04 punti, quello allargato SPI lo 0,80% a 13'317,54.

In una fase dell'anno tradizionalmente povera di impulsi, le borse di tutto il mondo sono state sostenute dall'accordo negli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari. Non ha quindi fatto eccezione il mercato di Zurigo.

Oltre agli assegni diretti agli americani, il piano di aiuti firmato dal presidente Donald Trump include lo stanziamento di miliardi per la distribuzione dei vaccini contro il Covid, per le piccole e medie imprese e per l'istruzione. Gli esperti l'hanno definita una boccata di ossigeno per milioni di americani costretti a casa dalla pandemia e che ora rischiano il loro posto di lavoro.

Fra le principali blue chip elvetiche, da notare la prestazione di Novartis, che ha letteralmente trascinato il listino con una crescita dell'1,99% (miglior titolo di giornata) a 82,48 franchi. Gli altri due difensivi di peso Nestlé e Roche hanno rispettivamente guadagnato lo 0,98% (a 104,60) e lo 0,67% (a 306,95).

Male invece i bancari con UBS che ha perso lo 0,12% a 12,52 franchi e Credit Suisse lo 0,52% a 11,40. Tutti negativi anche gli assicurativi, con Swiss Re in calo dello 0,02% a 83,26, Swiss Life dello 0,41% a 410,60 e Zurich dello 0,43% a 373,40, maglia nera di giornata. Da notare invece l'ottima prestazione di Partners Group (+1,40% a 1'051,00) e Geberit (+1,24% a 556,00).