Borsa svizzera riprende l’attività, superati i problemi tecnici

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha ripreso stamani alle 11.30 le contrattazioni, che erano state interrotte alle 10.00 a causa di un grave inconveniente tecnico. Le difficoltà sono state risolte, ha indicato all’agenzia Awp un portavoce della società di gestione SIX.

Le cause del problema saranno ulteriormente analizzate, ha precisato l’addetto stampa. L’origine è comunque interna: non vi è stata un’aggressione informatica.

Dalle 09.11 – cioè undici minuti dopo l’apertura – non era più possibile visualizzare i prezzi dei valori in vendita e gli indici correnti. Per garantire parità di trattamento dei partecipanti al mercato circa 50 minuti dopo le transazioni erano state sospese.

L’identico problema relativo agli indici ha interessato anche la borsa spagnola BME (Bolsas y Mercados Espanoles), entità controllata da SIX. In questo caso le contrattazioni non sono però state interrotte.