Bosnia, 11 morti e 35 feriti in incendio casa di riposo di Tuzla

Keystone-SDA

È di 11 morti e 35 feriti il bilancio ormai definitivo del violento incendio scoppiato nella serata di ieri in una casa di riposo per anziani a Tuzla, città del nordest della Bosnia-Erzegovina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come ha riferito la polizia locale, tra i feriti vi sono dipendenti della struttura, vigili del fuoco e agenti di polizia. Cinque feriti sono in condizioni critiche. Il bilancio della sciagura è stato confermato anche dal sindaco di Tuzla Zijad Lugavic.

Le fiamme si sono sviluppate al settimo piano dell’edificio, dove si trovavano in prevalenza anziani malati e non in grado di spostarsi autonomamente. A prestare aiuto sono prontamente giunte squadre di pompieri e personale medico anche da località vicine – Lukavac, Srebrenik e Kalesija.

Il direttore della casa di riposo, Mirsad Bakalovic, si è dimesso stamane spiegando la sua decisione con motivazioni morali, ed esprimendo profondo dolore e rammarico per la tragedia che ha colpito gli ospiti della struttura e le loro famiglie. Ha sottolineato che tutti i servizi competenti sono intervenuti con prontezza, e che le indagini chiariranno le cause dell’incendio.

In tanti si chiedono perchè persone affette da demenza, gravi forme tumorali e impossibilitate a spostarsi siano state sistemate così in alto, al settimo piano, nella casa di riposo. Le autorità annunceranno prossimamente data e modalità dei funerali, e il lutto nazionale in memoria delle vittime.