Bosnia, almeno dieci morti in incendio casa riposo a Tuzla

Keystone-SDA

Almeno dieci persone sono morte in un grave incendio scoppiato in serata in una casa di riposo a Tuzla, città nel nord della Bosnia ed Erzegovina. Almeno 20 persone sono rimaste ferite.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incendio è divampato poco prima delle 21 di ieri, in uno dei piani superiori dell’edificio. Un gran numero di vigili del fuoco provenienti da sei città intorno a Tuzla sono arrivati sul posto. Non si sa ancora come sia scoppiato l’incendio.

Sembra che le fiamme si siano sviluppate a partire dal settimo piano, dove risiedevano ospiti malati e impossibilitati a muoversi autonomamente. Sulla sciagura è stata aperta un’inchiesta.

Grande il dolore e lo sconcerto nella città bosniaca e nel resto del Paese, le cui autorità hanno espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, e l’auspicio di pronta guarigione ai feriti.

Il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca Željko Komšić si è immediatamente pronunciato dopo la tragedia, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.