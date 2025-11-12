Brano country creato solo con IA conquista le classifiche Usa

Keystone-SDA

Un brano country interamente creato con l'intelligenza artificiale conquista le classifiche Usa. Si chiama "Walk My Walk", è firmata dal misterioso artista Breaking Rust, e ha raggiunto il primo posto nella classifica digitale di Billboard.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ma il cowboy cupo e dalla voce roca dietro la hit non esistono, almeno, non nel senso tradizionale del termine. La voce maschile infatti non appartiene a nessun cantante reale, e le immagini e il video sono prodotti con l’intelligenza artificiale.

Secondo vari software di riconoscimento, la probabilità che sia un brano artificiale è tra il 60 e il 90%. Intanto su Spotify, l’artista ha più di 2 milioni di ascoltatori mensili, con diverse canzoni che hanno superato 1 milione di streaming. Solo “Livin’ on Borrowed Time” è stato riprodotto più di 4 milioni di volte.