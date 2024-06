Brasile, “nel Pantanal uno dei peggiori incendi mai visti”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La ministra dell’Ambiente brasiliana, Marina Silva, ha dichiarato che gli incendi nel Pantanal – dove il fuoco ha già consumato più di 500 mila ettari e ucciso migliaia di animali – sono “fuori misura”.

“Nel Pantanal siamo di fronte a una delle peggiori situazioni mai viste”, ha affermato Silva, al termine di una riunione sulla crisi.

La ministra ha definito “criminale” la pratica degli allevatori di appiccare roghi per rinnovare i pascoli, sottolineando che il disastro “è stato causato dall’azione umana”.

Il Laboratorio di applicazioni satellitari dell’Università federale di Rio de Janeiro segnala 517 mila ettari distrutti tra gennaio e giugno, il 39% in più rispetto al 2020, quando a causa degli incendi morirono circa 17 milioni di animali. Il governo del Mato Grosso do Sul ha dichiarato lo stato di emergenza nel Pantanal per 180 giorni.