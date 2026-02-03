Brasile, arrestato gruppo che pianificava attacco a San Paolo

Keystone-SDA

La Segreteria di Sicurezza Pubblica di San Paolo ha arrestato 12 persone appartenenti a un gruppo che pianificava attacchi con bombe e armi bianche lungo l'Avenida Paulista e in altre città brasiliane.

(Keystone-ATS) L’operazione, condotta a San Paolo, Osasco, São Caetano do Sul e Botucatu, è scattata dopo il monitoraggio del Nucleo per l’osservazione e l’analisi digitale (Noad), che aveva rilevato un aumento delle parole chiave legate a crimini violenti sulle piattaforme digitali.

Il gruppo, rende noto il sito all news Metrópoles, era composto da giovani tra 15 e 30 anni e organizzava il piano in una chat Telegram con circa 8000 partecipanti. Qui venivano condivisi tutorial per fabbricare esplosivi, bloccare segnali telefonici e infiltrarsi in manifestazioni.

Secondo la polizia, miravano a una “libertà assoluta, senza riferimenti a governi di destra, sinistra o centro”. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati simulacri di armi da fuoco ma non sono stati rinvenuti materiali esplosivi.