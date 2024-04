Brasile, libri scolastici scritti con l’intelligenza artificiale

1 minuto

(Keystone-ATS) Le autorità dello stato di San Paolo hanno avviato un progetto sperimentale che prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per produrre materiale didattico per le scuole pubbliche.

Secondo le linee guida presentate, lo strumento strutturerebbe le lezioni in base al materiale fornito dal dipartimento dell’Istruzione dello stato (Seduc). Attualmente il materiale didattico è definito e strutturato da 90 docenti del Seduc.

In una nota inviata alla stampa il dipartimento chiarisce che “non è previsto che ChatGPT o altri programmi sostituiscano i professori”. “Stiamo pianificando un progetto pilota per includere l’Ia per migliorare l’offerta formativa. Il processo prevede che il materiale prodotto dai professori sia migliorato dall’intelligenza artificiale per aggiungere informazioni che arricchiscano la spiegazione”, continua la nota. “In ogni caso il processo sarà testato e dovrà essere verificato e approvato dai professori”, conclude.