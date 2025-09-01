Brasilia blindata per l’inizio del processo a Bolsonaro

Brasilia appare sempre più blindata a 24 ore dall'inizio del processo contro l'ex presidente Jair Bolsonaro per il presunto tentato colpo di Stato.

(Keystone-ATS) Il dispositivo di sicurezza nella capitale federale brasiliana si concentra intorno alla Piazza dei Tre Poteri, che ospita le sedi di parlamento, presidenza e Corte suprema, dove da domani si aprirà la fase decisiva di un dibattimento senza precedenti politici e giudiziari.

Fin dal mattino le forze di polizia presidiano la piazza, dove sono state installate barriere di contenimento, mentre resta in vigore il divieto di manifestazioni. I contingenti della polizia militare del Distretto Federale e della Guardia nazionale sono stati rafforzati da agenti provenienti da altri stati, mentre un gruppo di agenti di polizia giudiziaria presidia dall’interno la sede della Corte, pronto a intervenire in caso di emergenza. Droni con visione notturna sorvolano da ieri l’area centrale della capitale, mentre l’Esercito ha annunciato “tolleranza zero” verso eventuali atti nelle vicinanze del quartier generale, a sei chilometri dal centro.

Le autorità militari hanno avuto incontri con la segreteria di Pubblica sicurezza del Distretto Federale per coordinare le misure nei prossimi giorni. Il timore, riferiscono i media locali, è che i sostenitori dell’ex leader di destra oggi alla sbarra possano radunarsi davanti alle caserme o ai palazzi del potere, come avvenne nelle ore precedenti all’assalto dell’8 gennaio 2023, considerato l’atto finale del presunto tentativo di golpe volto a impedire l’insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva.