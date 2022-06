Oggi in Svizzera

© Keystone / Ennio Leanza

Credit Suisse condannato al pagamento di una multa per non aver messo in atto un dispositivo sufficiente a evitare il riciclaggio di denaro da parte di un'organizzazione criminale bulgara.

La banca svizzera si trova decisamente in un periodo molto delicato: dopo essere stata coinvolta in diversi scandali internazionali, lunedì è stata anche condannata dal Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Credit Suisse è stato condannato a una multa di due milioni di franchi e a un risarcimento di oltre 19 milioni di franchi, corrispondenti ai beni dell'organizzazione criminale che non è stato possibile confiscare a causa delle carenze interne della banca che hanno facilitato il riciclaggio di denaro. Inoltre, la Corte ha ordinato la confisca dell’equivalente di oltre 12 milioni di franchi svizzeri di fondi depositati in relazioni bancarie legate all’organizzazione criminale.

I fatti risalgono al periodo tra il 2007 e il 2008. Quelli precedenti al 27 giugno 2007 sono invece caduti in prescrizione.

Sul banco degli accusati vi erano anche due ex dipendenti della banca e due cittadini bulgari. I due ex impiegati di Credit Suisse e uno dei due bulgari sono stati condannati a una pena di prigione e a una multa, sospesi con la condizionale. Al quarto imputato, "persona di fiducia dell'organizzazione criminale", sono invece stati inflitti 36 mesi di carcere, la metà dei quali da scontare.