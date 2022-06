Oggi in Svizzera

@rsi

Raccogliere finanziamenti in rete ('crowdfunding') diventa sempre più popolare in Svizzera.

Quest’anno in Svizzera sarà superata la soglia del miliardo di franchi raccolto tramite 'crowdfunding'. Un sistema per rastrellare finanziamenti che diventa sempre più popolare anche nella Confederazione. Lo dice uno studio della Scuola universitaria professionale di Lucerna.

Lo scorso anno sono stati finanziati progetti per un totale di 792 milioni di franchi. Rispetto all’anno precedente si è registrata una crescita del 31%. Di questi fondi, la quota maggiore è andata ai prestiti per le piccole medie imprese e per i privati (+35%). Aumentati significativamente anche gli investimenti in start-up (+30%). La disponibilità a sostenere cause benefiche e progetti culturali è per contro scesa del 16%, a 38 milioni di franchi.

Che il fenomeno sia in crescita lo testimonia il fatto che alla fine di aprile di quest'anno in Svizzera erano attive 37 piattaforme diverse dedicate all'argomento, delle quali solo 28 erano già attive nel 2021. Malgrado il successo e la crescita esponenziale degli ultimi anni, si legge nello studio, il 'crowdfunding' rimarrà comunque un finanziamento di nicchia in Svizzera.