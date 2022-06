Oggi in Svizzera

Keystone / Alessandro Della Valle

Il Forum per l'italiano in Svizzera si è aggiudicato il Premio per il federalismo 2022, dotato di 10'000 franchi.

Il Forum riunisce 38 organizzazioni e promuove la lingua e la cultura italiana in tutti gli ambiti della società, dalla politica alla scienza. Con il riconoscimento "la giuria ricompensa anche il contributo della popolazione italofona alla coesione nazionale", scrive in una nota odierna la Fondazione per la collaborazione confederale ch, che attribuisce il premio.

L'anno scorso, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, il Forum per l'Italiano in Svizzera ha reso omaggio alla figura e all'opera del Sommo Poeta con una serie di eventi in tutte e quattro le regioni linguistiche. La sua attività si estende infatti a tutti gli italofoni della Confederazione.

Tra le persone o le organizzazioni già insignite del Premio per il federalismo - lanciato nel 2014 - vi sono tra l'altro il Circo Knie, la piattaforma easyvote e l'esperta di diritto costituzionale e amministrativo Eva Maria Belser. Menzione speciale, quest’anno, anche per la piattaforma Play Suisse per la sua offerta di streaming innovativa che avvicina le regioni linguistiche. Il Forum per l'italiano in Svizzera è la prima organizzazione italofona a ricevere il premio.