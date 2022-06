Oggi in Svizzera

© Keystone / Alessandro Della Valle

Ci sono votazioni che agitano gli animi più di altre: quella lanciata dalle cooperative Migros per far decidere ai soci se autorizzare la vendita di alcool nei negozi di tutto il Paese fa parte di questa prima categoria. E questi si sono espressi: il gigante arancione continuerà a non vendere bevande alcoliche nei suoi negozi, seguendo così una tradizione ormai decennale.

Fa parte di quelle cose che fanno sorridere i turisti: non trovare alcool nelle filiali di Migros è una delle prime cose di cui si accorge chi per la prima volta arriva nel Paese. Una caratteristica, questa, ormai quasi centenaria: i supermercati hanno vietato la vendita di alcoolici nel 1928 (l’azienda è stata fondata nel 1925).

La decisione era stata presa dal fondatore Gottlieb Duttweiler, che non voleva inimicarsi le casalinghe, sue più grandi alleate in un momento in cui le potenti imprese concorrenti e le autorità lo perseguitavano a causa della sua aggressiva strategia dei prezzi e dei suoi metodi di marketing non convenzionali. Le signore, infatti, soffrivano del fatto che molti uomini spendessero il loro salario all'osteria. Duttweiler ha fatto in modo di non fornire loro altri luoghi dove sperperare questo denaro.

L’azienda, che oggi offre ai propri clienti un’ampia scelta di versioni non alcoliche delle bevande più amate (birre, spumanti e gin in particolare), ha comunque degli introiti legati alle vendite di alcolici attraverso Denner e Migrolino, di cui è proprietaria.