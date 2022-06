Oggi in Svizzera

Keystone / Peter Klaunzer

Terminata la sessione estiva delle Camere federali che hanno legiferato su diversi temi di stretta attualità.

Tra gli argomenti di stretta attualità, citiamo la sessione straordinaria chiesta dall'UDC per far fronte al sensibile aumento del prezzo dei carburanti: gli interventi proposti sono stati però tutti bocciati. Motivo? Secondo il Consiglio federale, l'inflazione non è così elevata da richiedere un intervento del genere, come in Francia o Italia.

Tra i dossier portati a termine ricordiamo anche la modifica della legge sulla concorrenza sleale. In concreto, in futuro gli hotel attivi in Svizzera saranno liberi di proporre tariffe inferiori alle piattaforme internet come Expedia o Booking. Con questa decisione, le Camere hanno voluto rafforzare la competitività delle strutture ricettive elvetiche.

Non meno importante e di bruciante attualità alla luce della guerra in Ucraina e degli sconvolgimenti geopolitici in Europa, l’aumento dei fondi per l’esercito. Il Parlamento ha deciso di portare almeno all'1% del PIL entro il 2030 le risorse per le spese militari. Questo corrispondente a un budget per la truppa di circa 7 miliardi di franchi rispetto agli attuali 5,5 miliardi.