Oggi in Svizzera

Keystone / Anthony Anex

Il decesso di un cane avvenuto sabato mattina sulle rive del lago di Neuchâtel è stato causato da cianobatteri presenti nelle acque. Lo hanno segnalato su Facebook i servizi cantonali che invitano alla prudenza i genitori di bimbi piccoli e i proprietari di animali domestici.

Per Pierre-François Gobat, responsabile dell'ufficio cantonale di veterinaria, le condizioni meteorologiche e i sintomi osservati "portano a una quasi certezza" sull'origine della morte del cane, motivo per il quale sono stati ritenuti superflui esami autoptici sulla carcassa. L'animale era deceduto, in preda a violente convulsioni, dopo che era uscito dall'acqua da quindici minuti.

Non si tratta del primo caso di contaminazione letale nel Lago di Neuchâtel. Nell'estate del 2020 le autorità cantonali avevano disposto la chiusura preventiva delle rive tra la foce dell'Areuse e Colombier e raccomandato di non immergersi per una settimana su tutto il lago in seguito al decesso di sei cani in 24 ore. Al momento però i responsabili cantonali non ritengono che vi siano le condizioni per una misura analoga.

Il cianobatterio si sviluppa durante le ondate di forte caldo, soprattutto nelle acque stagnanti, e può produrre in modo assolutamente imprevedibile delle neurotossine che possono essere fatali, anche se ingerite in piccole quantità, per i cani.