Oggi in Svizzera

Georgios Kefalas

La Svizzera potrebbe trovarsi senza gas nel prossimo inverno. L'allarme è di Swissgas, l'azienda che acquista e trasporta il gas attraverso il paese.

La situazione è grave, ma il paese non si rende conto di quello che sta succedendo. Così André Dosé, presidente di Swissgas in una intervista sulla Neue Zürcher Zeitung. Ora il governo deve trattare con la Germania in materia di gas. "Ma avremmo dovuto agire prima. Negoziare un accordo in una situazione di crisi è sempre molto difficile. E la posizione della Svizzera non è delle migliori”.

L’ex manager di Crossair e Swissair ritiene che "dopo la manutenzione di luglio, non arriverà più gas dalla Russia all'Europa attraverso il Nord Stream 1”. Dosé aggiunge che nei prossimi giorni potrebbe essere dichiarata una carenza di gas in Germania, un Paese che sta accendendo centrali a carbone per produrre elettricità. "In queste condizioni, basta davvero poco perché l'energia scarseggi in inverno", insiste Dosé.

André Dosé punta il dito contro le ultime decisioni politiche. "La strategia energetica 2050 è stata costruita sulla sabbia. Si è ipotizzato che non ci sia crescita demografica e che la popolazione riduca il consumo di elettricità. Allo stesso modo, la mobilità elettrica non era inclusa negli scenari al momento della votazione. Una chimera".