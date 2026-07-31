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Brienz (BE): fermato un uomo che ha proferito minacce in una banca

Keystone-SDA

Un'operazione di polizia in una banca di Brienz (BE) si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze questo pomeriggio. Un uomo aveva proferito minacce ed è stato arrestato dalla polizia cantonale di Berna. Nessuno è rimasto ferito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia bernese ha confermato a Keystone-ATS le notizie di alcuni media che hanno riferito dell’operazione condotta nella banca di Brienz, nell’Oberland bernese.

A quanto si è appreso, un uomo aveva proferito minacce all’interno dell’istituto di credito ed è stato arrestato. I posti di blocco stradali sono stati nel frattempo rimossi, precisano le forze dell’ordine.

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