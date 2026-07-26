Brienz (GR), 10 ricorsi su chiave ripartizione indennizzi

Keystone-SDA

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Sono stati presentati dieci ricorsi contro il progetto di rialloggiamento degli abitanti che desiderano lasciare il villaggio di Brienz (GR), minacciato da una frana. Il 10 luglio, l’assemblea comunale di Albula aveva approvato un credito di 82,5 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) Il sindaco di Albula, cui Brienz è parte, Daniel Albertin, ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia pubblicata dal SonntagsBlick. I ricorsi sono stati inoltrati all’amministrazione cantonale, dove sono attualmente in fase di esame.

Secondo il domenicale svizzero tedesco, nei ricorsi si critica in particolare la chiave di ripartizione degli indennizzi. I ricorrenti contestano il calcolo forfettario degli indennizzi mentre, a seconda dei casi, esistono grandi differenze circa ubicazione e stato degli immobili.

I rischi di frana che minacciano il villaggio si sono attenuati dall’entrata in funzione di una galleria di drenaggio. Una parte dei circa 90 abitanti è tornata sul posto. Tuttavia, sono state presentate 42 richieste di rialloggiamento. Le persone che desiderano andarsene verranno sostenute grazie al credito di 82,5 milioni, somma in gran parte a carico del Cantone e della Confederazione.