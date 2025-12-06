Brienz (GR): per ora scongiurato crollo “Plateau Ost”

Nel villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls il rischio di distaccamento di roccia dalla zona denominata "Plateau Ost", che sovrasta l'abitato, è per il momento scongiurato. La frana che minacciava si è in gran parte arrestata, ha indicato il Comune nella sua newsletter odierna.

(Keystone-ATS) Le evacuazioni ordinate a titolo precauzionale non saranno però revocate fino a quando non sarà stato valutato il pericolo rappresentato dalle nuove condizioni. L’accesso temporaneo al villaggio dovrebbe essere nuovamente possibile prima delle festività, prosegue il Comuna di Albula/Alvra, di cui fa parte Brienz7Brinzauls.

L’avanzamento del “Plateau Ost”, stimato in 300’000 metri cubi di roccia, ha subito una forte accelerazione nel mese di novembre, causando più di un centinaio di cadute di massi in diversi giorni della scorsa settimana e distruggendo numerosi punti di misurazione. Giovedì sono stati installati nuovi dispositivi.