British Airways vende Air Liberté a Marine Wendel, società che agisce nell'interesse di SairGroup 05 maggio 2000 - 20:31 La finanziaria ha rilevato da British Airways l'86 percento di Air Liberté. In un secondo tempo la compagnia aerea francese potrebbe essere accolta nel gruppo «Qualiflyer» della Swissair. Il costo dell'operazione ammonta a 47 milioni di sterline (126 milioni di franchi). Marine Wendel/Group Alpha controlla fra l'altro il 51 percento di AOM; il 49 percento di questa compagnia aerea francese è nelle mani di SAirGroup. Inoltre SAirGroup detiene il 49 percento di Air Littoral ed un pacchetto del 18 percento di Air Littoral è nelle mani di Marine Wendel. Air Liberté ha chiuso a marzo il suo esercizio 1999/2000 con una perdita stimata a 46 milioni di euro (circa 72 milioni di franchi). In rosso dalla sua creazione nel 1987, è stata spesso scossa da conflitti sindacali. Temendo per la sorte dei 2500 impieghi, i sindacati avrebbero preferito passare sotto il controllo di Air France. Il passaggio de facto di Air Liberté nel giro della Swissair permette a SAirGroup di rafforzare la propria posizione su un mercato ritenuto molto promettente. Le sinergie saranno ottimizzate con AOM, numero tre dell'aviazione in Francia, e Air Littoral, con la prospettiva di integrare Air Liberté nel gruppo «Qualiflyer», ha indicato Jean-Claude Donzel, portavoce di SAirGroup, anche se «per ora non possiamo ancora definire la forma che assumerà la collaborazione tra le tre compagnie». È comunque già stato elaborato un programma per coordinare meglio la vendita e il marketing, denominato AMCF (Airline Management Company France), comprendente anche Swissair e Sabena. Nel 1999 il trio Air Liberté/AOM/Air Littoral ha trasportato 8,8 milioni di passeggeri, contro i 37,04 milioni di Air France. swissinfo e agenzie