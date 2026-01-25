Brucia a Gerusalemme la sede Unrwa demolita da Israele

Keystone-SDA

Un incendio è scoppiato nella sede centrale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est, recentemente demolita da Israele.

(Keystone-ATS) Lo riporta il Times of Israel riprendendo una nota del Servizio antincendio e di soccorso.

Nella nota si legge che le squadre sono state chiamate in seguito alla segnalazione di un incendio divampato nel sito raso al suolo e stanno lavorando per contenerlo e spegnerlo. Le autorità stanno anche perlustrando le rovine per escludere la presenza di persone intrappolate nell’incendio. Non si hanno notizie sulla possibile causa.