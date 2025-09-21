Bruxelles nel caos anche domani, richiesta di dimezzare i voli
I disagi dovuti al cyberattacco all'aeroporto di Bruxelles continueranno anche domani. Lo ha appena annunciato il gestore dell'aeroporto della capitale belga che ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare metà dei voli in partenza dalla capitale .
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
(Keystone-ATS) La stessa richiesta era stata fatta ieri, per la giornata di oggi. Tuttavia, da stamattina lo scalo belga ha registrato la cancellazione di 44 voli sui 257 in programma.