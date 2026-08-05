BS: focolaio di legionellosi, avviato procedimento penale

Keystone-SDA

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La Procura di Basilea Città ha aperto un procedimento penale per sospetto omicidio colposo nell'ambito del focolaio di legionellosi scoppiato nel cantone e che ha provocato il decesso di una persona in seguito all'infezione.

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(Keystone-ATS) Lo ha indicato questa sera il Ministero pubblico renano in un comunicato. L’inchiesta è stata avviata d’ufficio sulla base delle informazioni finora raccolte e le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria della magistratura di Basilea Città, precisa la nota.

A causa del procedimento penale in corso, le autorità non forniranno al momento ulteriori informazioni. Il Ministero pubblico richiama in particolare al segreto d’ufficio e istruttorio, la presunzione d’innocenza e la tutela dei diritti della personalità delle eventuali persone coinvolte nell’inchiesta.

Solo questa mattina nel canton Basilea Città si sono registrati due nuovi casi di legionellosi e una delle persone infette ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

Stando a quanto indicato all’agenzia Keystone-ATS dal Dipartimento cantonale della sanità, il numero complessivo dei contagi è così salito a 28 (situazione oggi alle ore 11:00). Attualmente sei persone sono ricoverate in ospedale: una, che ieri pomeriggio era ancora in terapia intensiva, è nel frattempo stata dimessa dal reparto.

La fonte di infezione sembra essere riconducibile a due torri di raffreddamento collocate sul tetto dell’edificio della Manor, situato nel quartiere di Kleinbasel. Nel frattempo sono state disattivate e sono oggetto d’indagine.