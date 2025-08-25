The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BS: morto a 99 anni Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

Keystone-SDA

È morto ieri a Basilea all'età di 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah. Era uno degli ultimi testimoni dell'olocausto e dei crimini del nazifascismo ancora residente in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il decesso è stato confermato questa mattina dalla Comunità ebraica renana, su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS.

Nato nel 1926 a Maidan – città all’epoca appartenente alla Cecoslovacchia e oggi località dell’oblast’ ucraino della Transcarpazia – Graber si stabilì con la famiglia in Ungheria all’età di 5 anni. Nel maggio del 1944 venne deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove i nazionalsocialisti sterminarono madre, fratelli e altri parenti, come racconta lo stesso Graber nella sua autobiografia “Dreimal dem Tod entkommen” (Sfuggito tre volte alla morte).

Dopo la guerra si stabilì in Israele – dove prestò servizio militare per 7 anni – prima di trasferirsi definitivamente in Svizzera, nel 1989. A Basilea, dedicò la sua vita alla scrittura e alla pittura (nella città vecchia gestiva assieme alla compagna la “Galerie Spalentor”). Si impegnò a tenere vivo il ricordo della Shoah, oltre che nei sui libri, anche nelle scuole come invitato d’onore.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR