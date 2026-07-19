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BS: nuova protesta Greenpeace contro estrazione mineraria in mare

Keystone-SDA

Dopo recenti azioni analoghe al castello di Chillon (VD) e a Zurigo, l'organizzazione ambientalista Greenpeace è tornata ieri sera a Basilea a protestare contro i progetti dell'azienda svizzera Allseas nel settore dell'estrazione mineraria in acque profonde.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Verso le 21.30, alcuni attivisti hanno proiettato un film sulla facciata della vecchia università, sulla riva sinistra del Reno. Nel video ad Allseas, che ha sede a Châtel-St-Denis (FR), viene contestato di agire senza l’autorizzazione dell’Autorità internazionale dei fondali marini (International Seabed Authority, ISA) e di fare riferimento esclusivamente a un decreto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Greenpeace teme gravi danni ai fondali marini qualora l’estrazione mineraria in acque profonde dovesse essere avviata, come ha affermato un portavoce sul posto. Secondo un comunicato diramato ieri, gli interventi sugli ecosistemi delle profondità marine sarebbero devastanti e provocherebbero il rilascio di grandi quantità di CO2.

Allseas è specializzata in operazioni offshore di grande portata. Secondo un comunicato stampa diffuso a maggio dalla società canadese di estrazione in acque profonde The Metals Company (TMC), Allseas e la stessa TMC hanno avviato una collaborazione per l’estrazione di metalli dal fondale del Pacifico.

La nave Hidden Gem (gemma nascosta) di Allseas svolgerebbe un ruolo centrale. Secondo l’azienda friburghese, trasporta un sottomarino telecomandato che raccoglie massi ricchi di metalli dal fondale oceanico. Entrambe le aziende sottolineano, secondo le informazioni riportate sui loro siti web, che si tratta di un metodo rispettoso dell’ambiente.

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