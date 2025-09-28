BS: sì a impegno per buone relazioni con UE nella Costituzione

Keystone-SDA

I votanti di Basilea città hanno accolto con il 64,5% di "sì" l'iniziativa "Zämme in Europa" ("Insieme in Europa") che mira a sancire nella Costituzione cantonale l'impegno di Basilea a favore di "relazioni buone e stabili" tra la Svizzera, l'UE e i paesi confinanti.

(Keystone-ATS) Sia il Consiglio di Stato che il parlamento – ad eccezione dei deputati dell’UDC – hanno sostenuto il testo presentato dalla sezione renana del Movimento europeo svizzero in seguito al fallimento dell’accordo quadro con l’UE del 2021. L’iniziativa non prevede disposizioni concrete su come procedere.

A differenza di Basilea Città, il governo di Basilea Campagna raccomanda di respingere un’iniziativa identica, senza controprogetto, su cui si voterà più avanti.

Stando alla Cancelleria ha partecipato al voto odierno il 50,7% degli aventi diritto.