Bucalettere gialle svuotate meno frequentemente

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2021 - 16:00

(Keystone-ATS)

A partire dalla prossima settimana, la Posta svuoterà meno frequentemente le bucalettere: l'azienda giustifica la decisione con il calo dei volumi di corrispondenza cartacea.

A rivelare il cambiamento è la rivista consumeristica svizzero-tedesca Saldo, che mette in luce come la riduzione del servizio concerne in particolare i fine settimana: in futuro gli impiegati della Posta apriranno (in tutta la Svizzera) solo 4009 cassette gialle il sabato e 290 la domenica, numeri da mettere in relazione con i precedenti 11'400 e 1724. Secondo Saldo il taglio degli interventi sarà particolarmente significativo nei cantoni rurali. Non saranno risparmiati nemmeno i giorni feriali, anche nelle città.

Contattata dall'agenzia Keystone-ATS la portavoce della Posta Léa Wertheimer conferma il nuovo orientamento. Solo una lettera su sei viene affidata al gigante giallo attraverso una bucalettere e il volume è in costante diminuzione, viene fatto notare. A suo avviso l'azienda poteva quindi reagire in due soli modi: riducendo il numero delle cassette o limitando la frequenza di svuotamento. Si è dato la precedenza alla seconda opzione per far sì che la densità delle bucalettere - un termine che, per la cronaca, viene considerato un classico ticinesismo: in Italia si parla di buca delle lettere - rimanga elevata.

A partire dalla prossima settimana, la maggior parte delle cassette gialle sarà perciò svuotata durante i giri giornalieri di consegna della posta. In tal modo saranno necessari meno viaggi extra, il che rende il nuovo approccio più efficiente, più economico e in definitiva anche più ecologico, argomenta l'azienda.