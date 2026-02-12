Bufera Nils flagella l’Europa

È di almeno 25 feriti il bilancio provvisorio della bufera di vento provocata dalla perturbazione atlantica 'Nils', che sta investendo la Catalogna e gran parte della Spagna. In Francia un uomo è morto e in Portogallo è crollato un pezzo di autostrada.

4 minuti

(Keystone-ATS) Secondo il Sistema d’Emergencies Mèdiques (Sem) catalano, 25 persone hanno richiesto assistenza sanitaria, ferite da cadute di alberi od oggetti, e cinque sono state trasportate in ospedale.

La tempesta, definita dal governo della Generalitat “uno degli episodi di venti più importanti degli ultimi 15 o 20 anni” ha spinto le autorità a sospendere l’attività educativa in scuole e università, attività sportive e le prestazioni sanitarie non urgenti, mentre le autorità di Protezione civile consigliano di evitare gli spostamenti non indispensabili.

Una ventina di distretti in Catalogna sono in allerta rossa di massimo rischio, che resterà attiva almeno fino alle 20 di oggi. Messaggi di Es-Alert sono stati inviati sui cellulari della popolazione in tutta la regione. Raffiche di oltre 100km/h sono state registrate a Montserrat e Badalona, mentre a Barcellona si sono toccati gli 86 km/h, segnala il Servei Meteorologic de Catalunya.

All’aeroporto di Barcellona-El Prat almeno una trentina di voli, tra arrivi e partenze, sono stati cancellati e quattro dirottati su altri scali, riferisce Aena, l’ente di gestione degli aeroporti.

I servizi di emergenza hanno gestito dalle prime ore del mattino almeno 272 allerte con 264 interventi, in gran parte per alberi e arredi urbani pericolanti.

La perturbazione Nils, l’ottava di forte impatto in Spagna da inizio anno, mantiene in allerta 16 comunità autonome, otto delle quali a livello arancione di rischio elevato per vento, piogge e mareggiate, con onde fino a 10 metri di altezza lungo la cornice cantabrica, al nord della penisola.

Un morto in Francia

Un camionista è morto nel dipartimento di Landes, vicino Dax, nel sud-ovest della Francia, dopo che un albero è caduto sul suo automezzo a causa del passaggio della tempesta Nils.

L’incidente è avvenuto a Mées, sulla strada provinciale D824, dove diversi alberi sono caduti a causa della bufera. La Francia deplora un altro ferito grave – un agente pubblico in missione di pronto intervento – a Castelsarrasin, nel dipartimento di Tarn-et-Garonne. Anche in questo caso l’uomo è stato colpito dalla caduta di un albero sul suo veicolo.

Cinque i dipartimenti posti in allerta meteo. Oltre 850.000 le case rimaste senza corrente elettrica e diverse scuole sono rimaste chiuse nei Pirenei Orientali e nell’Aude. La Sncf ha inoltre annunciato la chiusura di diversi collegamenti ferroviari.

Ancora danni in Portogallo

In Portogallo è crollato un pezzo della A1, la principale autostrada del Paese che mercoledì era stata chiusa al traffico all’altezza di Coimbra, dove il fiume Mondego, sempre nella serata di ieri, ha rotto gli argini inondando campi e strade intorno alla città.

A cedere è stato un viadotto, che presenta una voragine larga una decina di metri. Il ministro delle Infrastrutture, Miguel Pinto Luz, ha spiegato che il danno è stato causato dalla velocità e violenza “del tutto anormali” delle acque fuoriuscite dall’argine e dal conseguente scavo del terrapieno vicino al viadotto.

“Ci vorranno sicuramente settimane prima che questa infrastruttura torni a essere al servizio dei portoghesi”, ha affermato Pinto Luz. Nella città di Coimbra, comunque, la situazione è rimasta stabile durante la notte. Procedono intanto evacuazioni e azioni di soccorso da nord a sud del Portogallo, dove il maltempo continua a provocare esondazioni e frane.

L’intero paese di Porto Brandão, circa 300 anime sulle sponde del Tago, nei dintorni di Lisbona, è stato interamente evacuato per il rischio frana del massiccio che lo sovrasta. Per l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, l’allerta maltempo rimane almeno fino a sabato.