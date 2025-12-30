The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Buffett prepara l’addio, domani il suo ultimo giorno di lavoro

Mercoledì è l'ultimo giorno di lavoro di Warren Buffett.

(Keystone-ATS) Domani infatti il guru della finanza farà un passo indietro dalla sua Berkshire Hathaway, mettendo fine a una carriera durata 60 anni durante la quale ha radicalmente trasformato la sua società in un colosso che vale oltre 1’000 miliardi.

Buffett passa il testimone del primo gennaio a Greg Abel. Buffett ha acquistato Berkshire Hathaway nel 1965 quando i titoli valevano 19 dollari, ora ne valgono 750’000.

